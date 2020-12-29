中央大學土木工程學系迎接明年50周年系慶，12月29日舉辦「復系50周年傑出系友，鵬程萬里邁向成功之路論壇」，系友林裕偉、何樹根、詹耀裕、李姿瑩、林金德、蔡逸勳、王明輝、陳思宏與學弟妹分享在校點滴與人生智慧，座無虛席。

中央大學土木系民國60年在桃園中壢復系，系友論壇為明年50周年嶄新里程碑暖身，中央大學校長周景揚、工學院院長蕭述三、主任朱佳仁，及復系50周年籌備委員會執行長、榮譽教授林志棟也到場致詞。

周景揚表示，土木系雖是傳統學系，但紮實訓練的成果常令他驚豔，培養出許多產官學界中堅棟樑，前中大校長和教育部長蔣偉寧、中央大學總務長吳瑞賢、研發長顏上堯和國際長許協隆等都是出自土木系。

蕭述三說，土木系英文是Civil Engineering，Civil代表「民生」，各式各樣生活都與它相關，因此各種卓越人才響叮噹！土木系團結力強，50周年慶可望更加凝聚系友的連結。

傑出系友論壇特別邀請合悅興建設（股）有限公司總經理林裕偉、富國技術工程（股）總工程師何樹根、潤弘精密工程事業（股）公司總經理詹耀裕、中央大學橋梁與軌道工程研究中心主任李姿瑩、美商傑明工程顧問（股）有限公司副總經理林金德、和建工程顧問（股）有限公司總經理蔡逸勳、宜蘭縣政府農業處副處長王明輝，以及思齊法律事務所陳思宏律師等8位系友，與學弟妹分享職場經驗、心路歷程。

中央大學表示，土木系50周年將陸續舉辦一系列慶祝活動，包括「北中南系友分會見面一家親」、「公共工程基礎設施論壇」、「傑出系友名人堂頒獎典禮」，明年5月29日舉行「千人優質系友回娘家」等。

(旺報 )