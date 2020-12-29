布達典禮29日在環保局局長室外舉行，過程簡單隆重，環保局副局長黃富義（右）把印信交回給縣長張麗善（中），再交接給張喬維。（周麗蘭攝）

環保署稽查大隊副總隊長姜祖農（致詞者）受邀觀禮，縣長張麗善（右一）也對環保署喊話請求協助燃料棒去化的問題。（周麗蘭攝）

雲林縣環保局長壓力大，兩年來已異動3任局長異動，第四任局長張喬維29日上任，他是縣長張麗善的第一任環保局長。張喬維表示，將向環保署請求外運焚化垃圾量再提高，零廢棄物資源化系統（GWS）也正在評估設置第二套，以達垃圾自主處理能力。

張喬維在前縣長李進勇任內曾兩度以副局長身分代理局長，2018年10月真除環保局長，張麗善上任後繼續任用。不過張喬維2019年9月以身體健康因素請辭，黃士漢接任局長半年也以健康因素請辭，鄭育麟今年3月接任環保局長但11月改調參議，由副局長黃富義代理迄今。

鄭育麟去職後，縣長張麗善邀請張喬維回任，29日在環保局局長室外舉行簡單隆重的布達典禮。

張表示，以張喬維的專業和資歷，承擔環保局的重責大任得心應手，「歡迎老局長回來」，雲林縣累積很多環保問題，歷屆局長也都奠定一些基礎，副局長黃富義在短暫的代理期間也完成了550個固定式空氣品質監測器設置。

張麗善也對環保署喊話，雲林縣的垃圾焚化量遭到一些政治因素干擾，今年九月起外運焚化量從140公噸銳減為30公噸，縣府自行開發的GWS處理系統可把60％的垃圾做成燃料棒，但燃料棒的去化受法規限制，盼環署協助解套。

張麗善強調，環境品質是民眾生活基本的尊嚴，未來方向非常明確，就是低碳永續的宜居城市，執法必須以嚴謹的態度面對，守護鄉親呼吸一口新鮮空氣的需求。

張喬維表示，雲林縣目前急迫的問題包括垃圾、空汙，他會立即請求環保署協助外運垃圾焚化量繼續提升，GWS正在評估設置第二套，第二套設置後雲林縣就可以達到垃圾自主處理的能力，降低鄉鎮公所的負荷。區域性的空汙問題例如斗六、斗南，會推動專案稽查。

前縣長李進勇任內的第一任環保局長是曾春美（現任衛生局長），她一年後以家庭因素請辭，剛當副局長不久的張喬維代理局長；後來前副縣長張皇珍兼代環保局長，但半年後免兼；李進勇公開徵選局長人選，但獲選者最後放棄；林長造（現任城鄉發展處長）接任近一年九個月又以健康因素請辭，張喬維再度代理一年多，2018年10月真除局長。

(中時 )