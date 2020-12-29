2020房市即將步入尾聲，在全球QE降息與國內疫情管控得當下，房市下半年交易大增，以各類產品來說，住宅、辦公與工業類都是2020房市熱門產品，台商持續回流加上不動產市況熱絡，也同步帶動土地市場交易活絡，但依賴國際觀光的產品則經營辛苦，包括店面與旅館飯店業受到嚴峻的衝擊。展望2021金牛年，2020過熱的房市已經讓政府出手「打炒房」，不過在全球景氣從疫情的谷底復甦，加上台商持續回流等基本面帶動下，金牛年房市仍是自住當道且持續回流的一年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市交易熱絡許多指標都呈現量增趨勢，包括土地市場交易活絡、建案開工數量創近年新高、買賣移轉棟數創下7年新高等等，不過下半年移轉棟數動輒3成的年增率，也反應出市場短期內需求大增，帶動房價走揚，甚至出現不理性的炒作行為，也迫使政府出手降溫，預料2021年在全球景氣趨於復甦但仍維持低利環境下，房市可望延續2020交易量復甦的趨勢。

2020房市趨勢方面，一手市場的上市櫃土地交易持續熱絡，加上土地價格攀升，土地加地上權的交易金額近2千億元，創下歷史新高，同時建案的開工數量包括住宅、工業與倉儲，都創下近12年新高。二手市場則是今年買賣移轉棟數可望超過32萬棟，創下近7年以來新高，主要都會區的房價表現，除了雙北市以外普遍都續創新高。

不過雖然一、二手市場交易熱絡，但疫情仍對特定不動產造成嚴峻衝擊，根據官方統計今年國際旅客人數從前一年度的1,186萬人次，一下子量縮千萬人次，短短一年國際旅客減少幅度高達9成，對於依賴國際觀光旅客的飯店、熱門觀光商圈等，造成嚴峻衝擊，甚至有些飯店業結束營業，或透過都更與危老政策改建，也帶動危老改建老在2020年案量大增，而國際觀光商圈則普遍空置率大增，租金也面臨修正。

展望2021年，疫情隨疫苗開始施打後，可望逐漸恢復穩定，全球經濟景氣開始落底復甦，但短期間內低利環境仍會維持一段時間，2021房市仍會延續2020自用回流的格局，仍會是自住當道的一年，不過在政府打炒房的氛圍下，金牛年房市從快牛變慢牛，不過在台商持續回流與擴廠趨勢不變下，不動產市場基本面仍相對穩健。

(工商 )