陳冠安臉書發文。（摘自陳冠安臉書）

台灣民意基金會新出爐的民調，有前郝市府官員認為國民黨要擔憂被民眾黨吃掉，必須謹慎以待。國民黨青年部主任陳冠安指出，國民黨要注重民意變化，謙卑面對，與各政黨保持良性競爭，比好的、不比爛的，自然是對的。但國民黨近期支持率是否大幅下降、支持群眾是否跟民眾黨競合而被吃掉，他從長期的民調趨勢來看，其實是假議題。

陳冠安說，首先就國民黨的支持率來說，台灣民意基金會的調查指出從11月到12月，國民黨支持率下滑，但綜觀另一份同樣被認為是親綠機構的美麗島電子報，同時期民調便指出，國民黨的支持率從11月到12月上升2％，而民進黨則是下降近3％，兩黨差距只有7％左右。另一份國政基金會的民調，更顯示兩黨差距再度縮減，目前僅3％左右。如果把時間拉遠一些，前陣子TVBS的數據也同樣指出兩黨差距只有3％。

他指出，台灣民意基金會是國內知名民調機構，數據大抵都會公諸於眾，自然有可信度，但倘若只採信一家機構，而忽視其他機構的趨勢，據此作出的論點，就可能有所失準。

陳冠安也說，再看國民黨與民眾黨的距離，台灣民意基金會的調查顯示，民眾黨跟國民黨只差2.5％，然而對照美麗島、國政基金會和 TVBS的數據，國民黨其實分別是領先民眾黨13.7％、11.6％和15％，顯示兩黨之間有相當差距。從絕對值來看，這三份民調更顯示，民眾黨目前仍有邊緣化的危機，政黨支持率只有4.9％、7.4％或5％。

最後是國民黨跟民眾黨的競合問題，雖然網路上常常有藍白合、柯韓粉的說法，不過很多這種論述，其實是來自於綠營側翼的操作，與事實並非相符。因為從年齡層來看，國民黨的支持者主要在40歲以上的區間，支持率在這部分甚至與民進黨相等，不過輸在20至39歲部分。民眾黨的主力族群則是30至39歲，而國民黨的優勢族群並無重疊，反而是跟民進黨的優勢世代有競合關係。而從性別來看，國民黨則是女性支持者較多的政黨，民眾黨則與民進黨一樣，男性支持率高於女性。

陳冠安強調，精確來說，民調並不能用線性圖的思維來分析，A降B升，就說B升是因為A降，因為不同政黨之間的流動關係通常都不太會是雙向型的。舉例來說，國民黨升民進黨降，並不能解釋為民進黨支持者跑去國民黨，而很可能是有些中間選民支持者轉為國民黨，而民進黨支持者則部分轉為中間選民。從此來看，政黨支持率變化關係其實相當複雜，過去他任職智庫，都要透過不同的題組進行交叉分析，才敢推估。所以從不同機構的數據，還有國民黨與民眾黨支持者結構的不同，以及政黨支持率變動的複雜關係來看，國民黨會被民眾黨吃掉，其實是假議題。

(中時 )