相中美容美髮業的人力長期供給不足，樹德科大成立美髮設計與經營學士學位學程，今年招收首屆新生。校方斥資400多萬元新台幣，特別裝修設計專業教室2間，包含造型教室與美髮專業教室。在高職有相對應科系的樹德家商對此獻上祝福。

美髮設計學程主任陳鴻仁說，網路興起與國際交流頻繁，大眾對於「美」的要求與時俱進，為因應美髮美容產業「質」與「量」的需求，力邀傑出校友OMC美髮競賽訓練唐姓教師，以及在OMC世界盃獲5面金牌的曾明豪兩位校友回校任教。

這兩人同時也是畢業於樹德家商，期待學弟妹在學期間即能與走在國際舞台的造型業者，或設計師有所互動連結，快速吸收國際專業技術與知識，畢業之後立即成為獨立運作的高薪美髮美容設計師，或傑出的造型設計師。

樹德科大表示，美髮設計學程提供只想學習美髮設計的學生有另一個選擇，不必學習其他的彩妝、服裝等課程。樹德科大董事長朱元祥說，該校已經有流設系，為了此學程，增加了許多硬體設備；此學程是因為樹德家商的建議，從流設系特別獨立出來。

朱元祥認為，未來如果服裝科的學生愈來愈少，招生減少，流設系未來可能只剩下美容、美髮，變得式微，屆時又與此學程重疊，要看未來發展與招生狀況而定。

(中時 )