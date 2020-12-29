萊豬將在明年1月開放進口，有關萊豬爭議不斷，尤其民進黨24日強行通過開放萊豬行政命令，外界普遍認為將重創該黨支持度。前台北市副市長丁庭宇分析，萊豬明年開始進口後，若出現爭議，「那麼帳一定算在民進黨、蘇貞昌身上！」

台灣民意基金會今天公布政黨認同民調，基金會董事長游盈隆表示，近期台灣人的政黨認同相當穩定，結果皆顯示藍綠政黨認同比率是1：2；不過，2020年底，民、國兩黨支持度雙雙下滑，幾個小黨都受益，尤以民眾黨躍升5.1個百分點最突出，顯示兩黨支持者出現相互流通性。

據《中評社》報導，丁庭宇認為，若是萊豬真的出現爭議的話，狀況就像標章可以隨便貼，那帳一定算在民進黨、蘇貞昌身上；他直言，因為「民進黨不可能棄蔡保蘇，一定是棄蘇保蔡」，因此呼籲行政院一定不能大意。

談到亞洲週刊封面把總統蔡英文修圖成穿著皇帝龍袍一事，丁庭宇說，8月的萊豬政策宣布就是權威式宣布，以行政命令的方式宣布造成反彈，這就是大權在握。

而近日蔡英文表姊夫吳明鴻將接任最高行政法院院長，丁庭宇直言「這個問題嚴重」，對司改會造成更多不滿；他分析目前的萊豬、司改是蔡政府最需要檢討的政策。

(中時新聞網)