呼應永豐金控聚焦永續發展、鼓勵同仁減少碳排放與推動綠色經濟，永豐金控12月舉辦「手護地球、綠色生活」低碳耶誕嘉年華，鼓勵同仁以辦公室隨處可見的媒材，動手佈置耶誕樹，不比花費比創意，期望從源頭減量，在耶誕活動中善盡企業社會責任，體現永豐綠色行動決心，送給地球一個新年禮物。

活動並結合永豐金控人力資源處「耶誕快閃」活動，由永豐金控陳思寬董事長、永豐銀行陳嘉賢董事長、永豐銀行莊建發執行副總、永豐銀行歐陽子能資深副總等，擇定佈置精采的單位部處，前往快閃送愛，強化「永豐」品牌活力、年輕的特色展現，寒冷的耶誕週，耶誕老公公驚喜現身發送糖果、與同仁、客戶、孩童歡樂合影、互道耶誕快樂。

永豐金控秉持「以人為本」的理念，致力營造溫馨友善的職場文化與氛圍，2020年曾擴大舉辦母親節活動，邀請同仁說出感謝，由永豐金控設計、寄發限時限量實體卡片給同仁母親；永豐銀行也新增對所有懷孕同仁提供「暖寶包」福利（益生菌加上綜合維他命）。另外，考量金融業人員為外食族大宗，目前永豐銀行也正推動員工健康促進專案，鼓勵同仁均衡飲食、參與減重競賽，持續推動永豐人身、心、靈的提升。

(中時 )