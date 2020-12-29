逢甲商圈管委會31日跨年夜起一連三天將封街舉辦「舊物盛典x原創盛典 20 to 21跨年番外篇」活動，邀請古物文青攤商一起來拼經濟。 （逢甲商圈管委會提供）

受疫情重創，全台指標夜市甲商圈人潮銳減，部分指標店面陸續貼出招租，業者坦承沒了觀光客人潮、錢潮都雪崩了；適逢中央公園啟用，逢甲商圈佔地利之便，趁市府辦跨年煙火晚，逢甲商圈管委會也將封街舉辦「舊物盛典x原創盛典 20 to 21跨年番外篇」活動，盼透過特色攤商把人潮找回來。

逢甲商圈管委會主委王朝藝說，逢甲商圈鼎盛時期在105年，後來陸客不來，人潮開始銳減，政府南向政策，引進東南亞觀光客，沒想到疫情一來，全部又歸零，他也坦承人潮比起去年同期至少少了四成，雖然多數房東都降租共體時艱，但就是生意大不如前；好不容易等到中央公園啟用，並將在此辦跨年煙火秀，逢甲商圈也希望炒熱商機，透過封街、復古文青市集活動，讓更多有特色的小店家快閃進駐。

逢甲商圈管委會主委王朝藝表示，台中市跨年晚會在逢甲旁的中央公園舉辦，這是逢甲商圈振興的強心劑，讓中部民眾都知道能來逢甲衝跨年、吃美食、看焰火。因而商圈管委會也同步舉辦封街活動，引進60多攤舊物盛典及原創盛典攤商一起來拼經濟；而逢甲商圈業者推出眾多優惠，如手搖飲「甲文青茶飲」推出半熟檸檬青「買一送一」優惠限時優惠。

且因應中央流行疫情指揮中心最新的防疫指引，將持續於活動現場宣導落實正確佩戴口罩、加強手部衛生等個人防護，商圈也將在入口處提供民眾測量額溫及75％酒精消毒手部 ，並採戶外固定方式進行，也將透過宣傳請民眾務必攜帶手機，以利接受到防疫訊息。

(中時 )