陸軍總部今年8月送了一架海貍機的模型，放在向天湖畔當做永久紀念。（謝明俊攝）

當天曾經參與海貍機救援任的賽夏族人，目前僅存曾是空特部傘兵的風紹淦一人。（謝明俊攝）

陸軍總部特別頒贈感謝狀給風紹淦。（謝明俊攝）

1988年一架空軍T33教練機撞毀在向天山。（謝明俊攝）

南庄鄉東河村長風木基是了解第2起軍機意外過程的少數賽夏族人。（謝明俊攝）

陸軍海貍觀測機42年前墜毀在南庄向天湖山區，月前陸軍找到當時曾經參與救難的賽夏族耆老風紹淦致贈感謝狀，並致贈海貍機的模型給族人作永久紀念，事實上，空軍另有一架T33教練機也在30年前同樣墜毀向天山區，同樣由當地賽夏族人出動救援，但此事卻少為人知悉，只剩賽夏族人風木基還記得將故事傳承下去。

1978年，編號8012的陸軍航空隊螺旋槳式的海貍觀測機，在向天湖畔的向天山撞山，住在湖畔的賽夏族人風紹淦剛從山上結束工作返家，聽到一巨大爆炸聲，風紹淦就叫起弟弟「趕緊去救人！」兄弟衝到軍機失事現場，只見滿目瘡痍，正駕駛劉傳集少校當場殉職，同僚陳高才上尉仍有生命跡象，風紹淦趕緊召集7、8名族人，輪流將陳高才背負下山送醫急救。

風紹淦早年是空特部傘兵，服役期間就參與多次軍方空難搜救任務，對於空難現場搜救經驗豐富，現年71歲的他，是當年曾經參與救援海貍機僅存的一位賽夏族，連他胞弟都已在幾年前去世了。

當年的向天湖，並無公路可達，賽夏族人只靠著傳統獵徑來回山下東河村，風紹淦和族人輪流背著陳高才從獵徑一路快步下山，送到東河村再交給在山下等候的警察送往醫院急救。

事隔多年後，陸軍總部送上感謝狀給風紹淦，再度喚起風紹淦的回憶，希望這段歷史可以被完整的記錄下來，但另一段空軍教練機的失事事件，實際參與救難的賽夏族人目前已是寥寥可數，目前能夠提供資料的只剩現任的東河村長風木基了。

1988年7月，距離海貍機失事正好10年，一架新竹空軍基地的T33A教練機撞毀在向天山，距離前一次失事現場非常近。據風木基回憶，教練機撞山前有試圖緊急拉高，否則將會撞到向天湖畔賽夏族人的房子，巨大的爆炸聲傳出後，他們族人立即趕到現場，大概因是噴射機迅速快，所以2名飛行員全部罹難，其中一名飛行員的半截遺體還掛在半空的樹枝上，族人費人九牛二虎之力才將遺體解下送下山。

風木基說，當時通往向天湖的舊公路已經通車，所以軍方搜救人員很快就抵達現場，在他們的協助下，陸續找到2名飛行員遺體，但都已成屍塊，就交給軍方人員處理，飛機殘骸也碎成一片，他們就未再協助軍方蒐集處理，留在現場山區了。

(中時 )