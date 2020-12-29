羅姓男子今年8月底誘拐高雄14歲少女，並將其藏匿於新竹竹東一處套房內的密室夾層中長達66小時，經檢方偵查發現羅男除了囚禁少女，甚至對她下藥，在少女意識不清的情況下拍攝不雅照，依涉犯加重略誘、兒少性剝削防制條例，將羅男起訴。

曾下藥性侵2少女遭重判10年的羅男，疑似為了逃避入獄，在新竹住宅闢建夾層密室、謊報自己失蹤，更透過臉書社團發文誠徵「電競陪玩」打工，以縝密的犯罪手法，拐騙少女搭高鐵北上新竹應徵，再將少女囚禁在自家住宅4樓套房的密室夾層中。

檢方偵查後發現，31歲羅男早在2018年間犯下2起下藥強制性交案件，此次又以類似手法犯案，在囚禁少女的期間，除了控制少女不讓她與外界聯繫之外，還趁機將成分不明的藥劑摻入飲料中，使少女喝下後意識昏迷，再藉機拍下不雅照片。

檢方表示，偵訊過程中羅男也承認自己對少女有特殊偏好，無法自我克制，因此認定羅男「觀念嚴重偏差，心理已達病態，人格極度異常，屬再犯高風險」，由於前案遭判10年徒刑，對於羅男再犯，檢方已建請法院針對此案從重判11年。

檢方偵查後，除了依涉嫌加重略誘罪、兒少性剝削條例起訴羅男，也認定幫凶羅妻葉女、盧姓司機及王姓住家管理員，都協助掩飾羅男犯行，依使犯人隱避的罪嫌等將他們起訴。

(中時 )