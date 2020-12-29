台幣對美元匯價，29日收盤28.51，較昨日升值1分，連續第二天小碎步走升，交易量12.04億美元。在美元對歐元、英鎊今天普遍持續走弱下，美元的疲軟再度回到國際匯市的主旋調。

由於本周四（31日）即將年關收盤，當日匯價成為各上市櫃公司的財報匯率準則，央行本周在台北匯市上處於「明顯調節」的態度，29日台股指數早盤再破新高，台幣一開盤就衝刺本波段來首見的28.1元價位，最高來到28.098元，升值多達4.27角，續寫23年來新高。下午盤過了3點才在央行調節下，回到28.280，並逐步推貶至4點收盤價的28.51。

劉大中先生教育文化紀念基金會董事長許嘉棟指出，海外資金流入台灣太強烈，央行在兩面為難下，苦撐台幣匯率不要飆太快，既不能讓美國一直「關注」台灣對匯率的干預，又要照顧出口產業的經營成本。「全球寬鬆貨幣政策何去何從研討會/劉大中先生紀念演講會」29日舉行，由劉大中先生教育文化紀念基金會、台灣金融研訓院、中央研究院經濟研究所、台灣經濟學會共同主辦，許嘉棟是在研討會席間接受媒體訪談，作出上述表示。

許嘉棟分析，央行阻升新台幣的作法，持續買匯是方法之一，實際上有另一項方法：開放更多外匯業務，讓台灣資金能有流出的管道。他提出三個理由，支持開放外匯業務，包括：1、能增加投資者的理財管道，2、台灣外匯存底多，不擔心央行手上沒有子彈，3、央行操作外匯經驗豐富，開放外匯金融商品，金融業者因業務增加，也會高興。

(工商 )