英國變種新冠病毒肆虐，考量疫情狀況及機組員隔離措施，華航將取消2021年1月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。

長榮航空則表示，台北-倫敦航線之客運及貨運航班2021年1月底前暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。

根據了解，我國每周飛往英國航班本來就只剩2班，分別是周三長榮及周五華航，上周長榮已先暫緩。對於接下來每周一班機的訂位狀況，華航表示，元旦飛往英國的航班取消，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。

(中時 )