英國變種病毒肆虐 長榮、華航宣布明年1月斷航倫敦 17:132020/12/29 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航宣布明年1月往返倫敦班機全部取消。(圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國變種新冠病毒肆虐，考量疫情狀況及機組員隔離措施，華航將取消2021年1月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。 長榮航空則表示，台北-倫敦航線之客運及貨運航班2021年1月底前暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。 根據了解，我國每周飛往英國航班本來就只剩2班，分別是周三長榮及周五華航，上周長榮已先暫緩。對於接下來每周一班機的訂位狀況，華航表示，元旦飛往英國的航班取消，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。 英國變種病毒肆虐 華航明年1月斷航倫敦 英變種病毒11月已在德現蹤 (中時 ) #英國 #長榮 #華航 #變種病毒 #斷航 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南非變種病毒登陸日本 印尼急鎖國 04:102020/12/29 焦點要聞 《國際社會》阻止大流行 英國每周需200萬人接種疫苗 13:402020/12/29 財經 英富豪砸7.6萬搶打疫苗 德國冷鏈運送出包喊停 04:102020/12/29 焦點要聞 英變種病毒引發逃亡潮 醫吐可怕後果：在家才最安全 09:222020/12/29 生活 《國際社會》韓國新確診再回4位數 每日病歿40位創歷史新高 09:252020/12/29 財經 比英國更早 歐洲這個國家8月就出現變種新冠病毒 17:252020/12/29 國際 英籍20多歲男確診狀況 朱學恒驚呼：不寒而慄 07:202020/12/29 生活 英輸入6確診 仍不斷航！變種病毒掀恐慌 指揮中心稱醫療檢疫量能足夠 無需鎖國 04:102020/12/29 焦點要聞 《國際社會》英國單日確診數創紀錄 破4萬人 11:072020/12/29 財經 新聞透視》變種新冠病毒 各國現蹤跡！滾動調整慢半拍 耗損防疫資源 04:102020/12/29 焦點要聞 發燒還跑去看梁靜茹演唱會 屁孩嗨喊：我來散播病毒 15:552020/12/29 生活 生活熱門新聞 最牛釘子戶嗆「沒13億不搬」 18年後結局驚人 - 生活 超強寒流提早攻台 明上午8縣市急凍6度以下 - 生活 一堆人開始不吃泡麵？網曝2致命敗筆：回不去了 - 生活 全聯神餅乾再現 她一吃大驚：媲美五星飯店 - 生活 王應傑愛子練跑猝逝 醫揭猝死前兆：多數人都無自覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。