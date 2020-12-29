高市聯合醫院婦產科醫師謝明芳提醒，婦女必須正視尿失禁對生活帶來的不便，不要害羞而耽誤就醫。（柯宗緯攝）

高雄52歲李姓女子是3個孩子的媽，生產加上經常提重物，讓她感覺小便次數愈來愈頻繁，甚至與人聊天，膀胱肌肉不受控，會不小心擠出尿來，心情大受影響，事後到高市聯合醫院求診，確診為更年期婦女尿失禁，經骨盆底復健運動後，揮別「社交癌」。

聯醫婦產科醫師謝明芳指出，據國民健康署統計，54歲以上女性尿失禁盛行率達23.4％，65歲尿失禁情況更為普遍，盛行率達到近3成，僅有19.6％女性會尋求治療，多數人都選擇隱忍。

謝明芳指出，該個案接受1個月的骨盆底復健運動，透過生理回饋及電刺激療法輔助，感受到大幅度改善，可以解決頻尿困擾，可控制自己隨時隨地都想上廁所的緊張。

針對婦女尿失禁問題，她說明，大致分為手術治療、行為治療。骨盆底復健運動為更年期婦女尿失禁的第一線治療，電刺激則在執行骨盆底復健時，利用電流刺激神經纖維和肌肉纖維，產生被動收縮的反應，患者還可透過自費購買探頭，返家也能自主訓練執行復健。

高市聯合醫院院長張宏泰表示，聯醫前身就是婦幼醫院，不少婦女對於泌尿道疾病相當困擾，過去不知看哪一科，再加上男醫師看診，畏懼看醫生，近來邀請兩位專業女醫師組成婦女泌尿道中心，提供最優質友善治療方式。

(中時 )