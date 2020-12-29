彰化縣衛生局呼籲學齡前幼兒、65歲以上長者可盡速至合約院所或衛生所接種公費流感疫苗。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

受新冠肺炎疫情影響，今年公費流感疫苗一度造成全台民眾瘋狂搶打。彰化縣共採購35萬劑，10月開打以來，不到半個月就狂打17萬劑逼近一半，但11月傳出零星疫苗不良反應事件後，施打率明顯趨緩，目前還剩約近1萬劑疫苗，彰化縣衛生局呼籲，65歲以上長者、學齡前幼兒盡速接種。

受新冠肺炎疫情衝擊，加上彰化縣自編經費採購公費肺炎鏈球菌疫苗，鼓勵長者兩劑一起施打，彰化縣今年施打流感疫苗非常踴躍，連50歲以上民眾也比以往更踴躍接種。

彰化縣衛生局還緊急自10月中起限制對象並採分流方式，各合約醫療院所門診的接種對象，以65歲以上長者、6歲以下幼兒，及重大傷病、罕見疾病者為限；重度、極重度身障者可至衛生所施打，社區接種站每站上限也僅70人，更一度有醫療院所每日僅配給1劑，不知道要怎麼分配的窘況。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，依照原本瘋搶速度，原本預估疫苗會在10月底之後就會用罄，但11月陸續傳出零星疫苗不良反應事件之後，公費疫苗施打率明顯趨緩，目前還剩1萬支左右。

葉彥伯指出，彰化縣公費流感疫苗接種率，65歲以上長者已超標、將近6成，6歲以下學齡前幼兒接種率仍較低，而50至64歲民眾則和往年一樣持平。近日氣溫驟降，呼籲符合各類公費對象盡速至縣內合約院所及衛生所接種，可就近至合約院所、衛生所接種疫苗直至用罄，降低感染流感風險。

(中時 )