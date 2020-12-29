20201229中天新聞 蔡英文今年施政 游：下半場打得很粗暴 蜜月期已結束

台灣民意基金會今(29日)公布最新民調，與上個月相比，贊同蔡總統處理國家大事方式的人減少 2.4個百分點，不贊同的人增加5.2個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，要給蔡政府今年施政打分數，大概只有60分，他還直言，蔡政府下半場的表現亂七八糟，「甚至差點輸掉比賽」。

《中天新聞》報導，游盈隆表示，如果用籃球比賽的術語來講，蔡政府上半場打得非常漂亮，主要是防疫跟紓困的表現，都做的讓人民沒有話說，也讓全世界刮目相看，但到了下半場，問題比較多，用籃球的術語來講，就是肢體動作比較多，犯規動作不少，「比較鬆散、草率，或是醜陋」，比如政府去打壓手無寸鐵的醫生。

游盈隆指出，這一年來蔡政府有4項重大政策引起人民反彈和不滿，這些政策分別是萊豬進口、司法改革、食安問題的疑慮、新聞自由的維護，「看起來人民是有意見的，所以上半場是打得很好，下半場就很多問題出現，這當然不是好現象」。

游盈隆也說，下半年蔡政府多次站在民意對立面，強渡關山立法，「這些做法 ，下半場表現滿糟糕的」，他還忍不住直言，蔡政府一整年要打個分數，「我真的覺得就是60分，下半場亂七八糟，到結果差點輸掉整場比賽」。

(中時新聞網)