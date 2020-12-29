新北市棒球隊自2009年成立，期間經費都是由市政府編列預算，不過在企業投入資源後，明年起將以「新北禾聯棒球隊」亮相，總教練周正雄就認為，有企業贊助後或許可以吸引更多好球員加入，球員退役後也有其他出路可以選擇。

周正雄在球隊成立元年就來到新北市當教練，2013年接下總教練位置，期間球隊都未曾與企業合作，他認為，企業願意贊助資源，可以讓球隊跟社會結合，也能讓環境、薪資有更好的待遇，「跟企業結合，未來球員退役後除了選擇當教練外，若想出社會，跟企業結合也是很不錯的末端出路。」

新北市棒球隊近年來在甲組聯賽打出不錯的成績，近兩年協會盃都闖進4強，今年的爆米花賽事也收下第4名，周正雄表示，球隊硬體設施算是蠻完善的，有一座標準球場、重量訓練室、室內球場也有宿舍，「比較欠缺的就是跟企業結合這塊，禾聯願意結合我們，對成棒隊來講就變得很完整。」

投手葉詠捷也認為有企業冠名贊助是件好事，「因為從我剛進來新北，只有政府在做支持，沒有企業來做贊助，我覺得會很可惜，今年有了贊助廠商，不只可幫助廠商做些廣告效益，對球隊後續發展、長久性來說是件好事。」

(中時 )