大多超商附有提款機，便利民眾提款、匯款，不過一名網友自爆尷尬經驗，昨(28日)他到超商提款時，用眼角餘光瞄到，後方的男子不斷對自己行注目禮，當下他心想對方也太沒禮貌，於是轉頭告訴對方，「先生請勿偷看別人輸入密碼可以嗎？很沒禮貌！」結果對方表明身分後讓原PO尷尬到極點。

原PO昨(28日)在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，自己到超商領錢時，發現後方的男子時不時的靠近自己，讓他認為對方心懷不軌，「而且我餘額剩587塊怎麼可以讓你看到？」結果原PO一緊張密碼一直輸入錯誤，不爽的他便轉頭告訴對方，「先生請勿偷看別人輸入密碼可以嗎？很沒禮貌！」

沒想到對方淡定回應，「我是ATM維修人員，我想說這台就故障了，你卡就插不進去還一直按密碼，所以我才一直看你到底在幹嘛」，對方回應讓現場空氣凝結，原PO尷尬到不行，頻頻向對方道歉，更在內心吶喊，「為何故障中字樣寫這麼小，氣死」。

超囧情形讓不少網友笑翻，「你是不是上次拿健保卡要提款那個人」、「哈哈你多慮了」、「你在搞笑喔」。不過有網友認為這只是單純的創作文，「老實承認這個故事花多少時間編出來的」、「現在的人怎都喜歡說故事，真的生錯年代，不然天橋地下應該生意興隆！」、「你的幻想文越來越無聊了」。

(中時新聞網)