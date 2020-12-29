民進黨政府將在元旦開放萊豬進口台灣，在野黨也進行過多次大動作抗爭，最新民調則顯示有近7成民眾反對萊豬政策。對於進口後台灣民眾會不會選擇避吃萊豬，入口網站Yahoo也對此做線上民調，結果卻呈現一面倒。

對於萊豬標示把關問題，民進黨立委吳思瑤攜手教育部，多次強調「校園零萊豬」，強力保證國中小營養午餐所吃的都是台豬，但民眾除了對豬肉來源沒有信心，無法確信政府是否有把關肉品，還認為中央與地方對萊豬政策不一，無所適從。

Yahoo網路投票。(圖/翻攝自 YAHOO投票網站)

據《Yahooo奇摩》今(29)日起就做了一項網路民意調查，以「元旦過後，你會不會避免吃含萊克多巴胺的美國豬肉？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為12月29日至2021年1月3日，截至29日傍晚5時為止，共有1604名網友投票，投「會避免」有1508票，佔整體投票比例94.01%，投「不會避免」有96票，佔整體投票比例5.99%。

看完民調「會避免」的網友回應，「美國豬留給政府官員吃」、「在網拍平台上不到100元就可以買到台灣豬的貼紙，誰會信商店貼的？」、「綠委自己都不敢吃」。「不會避免」網友則回「美國人都吃了，也沒怎樣」、「吃萊豬挺台灣 不吃就是中共同路人」。

(中時新聞網)