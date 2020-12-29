倫元投顧分析師陳學進表示，台股29日開高震盪走低，終場下跌11.02點，跌幅0.08％，收在14,472.05點；櫃買指數則上漲0.69點，漲幅0.38％，收在182.38點；三大法人進出方面，外資轉賣12.09億元，投信轉賣8.22億元，自營商轉賣34.21億元，惟外資法人於台指期賣超221口多單，累計淨空單部位為9,590口，心態轉趨謹慎保守。

在資金熱錢效應持續延燒、投信與集團作帳行情展開下，台股大盤29日再創14,547點歷史新高。觀察盤面，面板股群創受惠遠距商機帶動IT產品需求暢旺，下半年筆電面板價格大漲逾二成，教育用ChromeBook需求強勁，加上特斯拉、BMW等客戶大單湧進，整體市況可望一路旺至明年上半年；此外，航運類股陽明漲勢更為犀利，全球各航線運價竄升，市場更指出，歐美疫情嚴峻，貨櫃積壓情形將更加惡化，預估明年1月起全航線還會再漲一波。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，11月賺贏過去十年、缺艙現況持續發酵導致運價飛漲，雖股價29日出現大震盪洗盤，惟在產業、基本及技術面均相對有利，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會可期。

展望後市，在資金熱錢效應持續、元旦假期結束後外資買盤可望陸續歸隊下，預期將助攻台股續朝「萬五」關卡前進。不過，就元月行情而言，眾多個股累積漲幅已大，雖仍有續漲機會，惟成交量驟增，短線股價震盪勢必轉趨劇烈，操作上不可掉以輕心。

選股方面，就產業長線發展而言，半導體及電子元件需求可望持續走升，5G、高速運算、新能源車等新科技趨勢族群，仍是明年提振台股多頭續航力之主要推手。此外，政策扶持的風電與太陽能產業，亦為多方聚焦重心之一。

(工商 )