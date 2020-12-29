鍾欣凌、郭彥均、香蕉哥哥29日出席「屁屁偵探」特展活動，和參與展覽的小朋友拿著專屬偵探手冊及道具放大鏡，一起在展覽中解謎破案。鍾欣凌笑說，最近和女兒也常「諜對諜」，像是4歲的小女兒二寶因為不想上課，某次哭到吐後爸爸不忍心，便讓她在家休息，沒想到小女兒拿翹，天天「以吐相逼」，讓鍾欣凌超頭痛。

鍾欣凌說，二寶以為用吐或咳嗽，就可以裝病不上課，但這招對她沒用，有一次她早上跑進廁所待了許久，一出來竟說「沒吐成功」，鍾欣凌才知二寶竟在催吐，連幼稚園老師也發現，現在她為了不讓小孩有機會吐，還特地帶到711吃早餐，但從頭到尾巧克力牛奶麥片只吃一口，要離開時，她竟在窗戶旁邊發現麥片殘渣，二寶稱「不是我吐的，是我掉的啦」，鍾欣凌苦笑：「很難對付的小孩，諜對諜的狀態，努力探索中」。

至於8歲的大女兒兔寶，鍾欣凌說，兔寶在學校有一個很好的男生朋友，某次收到男生同學的媽媽傳來照片，三張照片中，每一張男同學都在看女兒，她問起兔寶此事，「她竟然露出嬌羞表情」，鍾欣凌笑說「聽到是很開心，但小學三年級談戀愛好嗎？不過有人保護好像也不錯」。

鍾欣凌（左）、郭彥均共同主持東森幼幼台《超級總動員》。（太陽娛樂提供）

郭彥均、鍾欣凌、香蕉哥哥和小朋友一起體驗當偵探解謎破案。（太陽娛樂提供）

(中時 )