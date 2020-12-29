台鐵首座禮賓候車室位於花蓮車站，今日正式開箱。（雄獅提供）

台鐵首座禮賓候車室位於花蓮車站，今日正式開箱。（雄獅提供）

雄獅董事長王文傑（中）介紹台鐵首座禮賓候車室。（雄獅提供）

為迎接2022鐵道旅遊年，台鐵分階段陸續建置8大區域鐵道旅遊中心，並打造「鳴日號」等觀光列車和車站禮賓候車室，其中首座禮賓候車室位於花蓮，導入美學設計、融合在地特色元素，並提供精緻茶點，將是臺鐵百年來第一座禮賓候車室，讓旅客有全新的鐵道旅遊體驗及享受，今天正式開箱。

花蓮車站「禮賓候車室」特別委請鳴日號觀光列車設計團隊「柏成設計」操刀，融合在地特色元素，運用花蓮大理石材，藉由空間策展的手法來呈現「貴賓室即是美術館」的概念。一進入花蓮禮賓候車室，可看到優雅的環形吧檯，上方採用垂吊式燈管，及大面積的玻璃窗景，整體視覺相當明亮，加上舒適的座位區，猶如置身文青咖啡館，旅客在享用咖啡茶點之餘，還能欣賞列車進出及戰鬥機起降。

鳴日號2月份共有10個觀光列車次，特別推出賞櫻主題列車二日至五日的行程，更特別安排於武陵農場櫻花樹下野餐與音樂會。雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，過往臺灣平均每年赴日賞櫻超過30萬人次，在國境封鎖之下國內賞櫻旅遊需求大增，加上賞櫻期間適逢農曆春節和228連假，特別推出「鳴日春節孝親專案」，針對1月15日前報名、凡年滿55歲之旅客，即享有每晚每人1,500元折扣，最高6,000元優惠。環島遊程部份，除了賞櫻和泡湯行程，特別安排列車於石城和大里之間緩行，可遠眺龜山島美景，還有部落文化體驗和多元主題；當鳴日號走到社頭小鎮，更將邀請鐵道文化主題餐廳－福井食堂製作鐵路便當，從美味中感受老闆對鐵道的熱情。

旅途的尾聲行經海線，將停靠大甲，走進鎮瀾宮，為旅客們送上祈福皮革御守，一同為明日祈福。或是到臺南來趟文化走讀，穿梭水仙宮市場和全美戲院，並在林百貨或台文館度過下午茶時光，感受知性又富含歷史底蘊的府城風采。同時從2月份開始將推出兩梯次2／5、2／17出發的四天環島列車，將採郵輪多母港停靠模式，有別於國民旅遊單一客源地，同一列車旅客可以從新烏日或南港站始發，回程亦可選擇不同點下車，讓旅遊玩法更多元便利。

(中時 )