歐股周二延續了年底的強勢，極有可能在今日出現連五漲；脫歐協定底定、歐盟啟動大規模疫苗接種計畫，以及最新川普簽下總計2.3兆美元支出計畫，皆為聖誕假期多數歐洲企業步入半休假之際的喜訊。

周二泛歐Stoxx 600指數漲3.56點或+0.89%，為402.14點，延續到第五個交易日的上漲，並擴大了突破近10個月高點範圍。

英國股市周二恢復交易，為自上周四脫歐貿易協定之後首個交易日，開盤急漲1.6%。

德國DAX指數漲0.6%，延續昨日收盤破歷史新高的漲勢。美國通過疫情紓困方案，每人發放現金，激勵全球股市向上。

德國企業軟體巨擘思愛普(SAP)上漲2.2%，為DAX指數提供助力。思愛普旗下企業調查軟體公司Qualtrics申請在美股上市，規劃籌資1億美元。

德國食品運送公司Delievery Hero跌3.6%。該公司周一宣布收購南韓最大食品運送App公司Woowa兄弟。

(時報資訊)