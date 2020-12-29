時碩工業(4566)股價從12月中旬40元附近一路上揚到昨天53.9元，短線漲幅超過3成，達到股價公布注意交易資訊標準，自結11月稅前淨利0.11億元，稅後虧損0.005億元，每股小虧0.001元。公司指出，手上接單狀況不錯，但近期跟外銷廠商一樣，面臨台幣匯率升值、原物料漲價及海運價格飆漲，面對三高擠壓到獲利表現，由於這種狀況恐怕持續到明年第1季，目前公司積極與客戶協商價格，希望將影響降到最低。

時碩今年上半年受到疫情衝擊，包括汽車、煉油廠零件受到影響，不過，下半年逐步回溫，9月後單月營收已經轉為正成長，11月合併營收3.47億元，年增3.11％；前11月合併營收32.07億元，年減幅降至9.64％，全年營收降幅控制在1成以內。

時碩用品事業受到疫情干擾最小，其中的電動自行車為受惠產業，在歐美受到綠能與消費者行為改變下，時碩今年自行車皮帶齒輪訂單可成長2成，明年預估可成長3成。

整個半導體景氣強勁，是讓公司營收下半年逐季增加原因之一。汽車事業上半年受到疫情影響次之，但目前客戶訂單回流，也讓整體營收已經連三個月回到3億元以上，預期2021年有報復性成長。雖然產業復甦的速度較慢，不過由於產業供應鏈產能去化較快，時碩受惠於市占率提升，有望提早走出谷底。

(時報資訊)