台灣汎生製藥積極投入製藥國家隊，日前更在屏東縣政府與立委周春米協助促成下，援助中美洲國家宏都拉斯「汎生舒復靜脈注射劑」高達22萬瓶，宏都拉斯大使館特別頒發感謝狀，感謝攜手守護宏國人民健康。

周春米表示，汎生製藥人道援助宏國，獲宏國頒發感謝狀，再次告訴世界Taiwan Can Help！她也談到，今年初疫情爆發時，汎生製藥到服務處陳情，希望在全世界疫情蔓延下，能為世界盡一分力。獲悉來龍去脈，就請相關部會進行輔導，在政府與民間通力合作下，才看到開花結果。

周春米說，宏都拉斯是我國重要友邦之一，該國11月因風災蒙受巨大損失，造成數十人死亡，上萬名民眾撤離，是中美洲在這次風災受創最嚴重的國家。在友邦需要時由台灣民間伸出援手，這是最好的國民外交。

臺灣汎生製藥廠董事長蔡豐吉則表示，現今是國際地球村，雖然目前台灣疫情相對安全，但全球疫情仍持續升溫，汎生製藥本於人溺己國際援助醫藥物資。

(中時 )