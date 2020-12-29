台中市一名生了5名子女的江姓父親，在網路發文賣嬰兒車，一台200元引起關注。（盧金足攝）

台中市一名生了5名子女的江姓父親，在網路發文賣嬰兒車，一台200元引起關注，他稱是孩子發燒賣車籌錢，這家人是社會局服務個案，每月領育兒津貼9000元，各方湧入愛心捐贈，但部分網友質疑他涉欠債、買新手機等負面評論，江父29日下午出面說明，已找到白天到五金行，晚上到洗車廠的兩份工作，合計一個月薪水約五、六萬，會好好照顧家庭。

下午江父向工作的老闆請假出面受訪時，意外扯出二女兒曾有近三年時間，受之前從事隔音棉老闆照顧，該名老闆今天憤怒指其未付奶粉錢等費用，兩人一度發生爭執，江父強調，五名子女都會自己養，揚言要控告前雇主。

對於有網友質疑江父將捐款拿去買新手機，他出示手中螢幕都摔成裂痕的手機說，這支手機用了七年，沒有買新手機。（盧金足攝）

江太太說，生有4女1男，最大女兒6歲，最小兒子6個月，先生去工作後生活會改善。（盧金足攝）

台中市一名生了5名子女的江姓父親，在網路發文賣嬰兒車，一台200元引起關注。（盧金足攝）

協助江父的台中行善團，今日由行善團理事陳韋翔代表受訪指出，已送急難送助金，也號召企業認養小孩，鼓勵這家人勇敢度過難關。

江父說，這幾天很多好心網友送來物資，小孩的衣服，如果孩子年齡不合穿的會轉送更需要幫助的人，民眾捐贈的錢都存起來並未動用，受大家關注，他們心存感謝。

他強調，昨天已開始去工作，白天在五金產業做分類，晚上七點到凌晨兩點到洗車場洗車，合計大約兩個工作可以有五、六萬元收入，由於房東明年一月要處理房子，所以他們近期內也會找新的租屋處。

對於有網友質疑他將捐款拿去買新手機，江父出示手中螢幕都摔成裂痕的手機說，這支手機用了七年，沒有買新手機，希望網友不要亂說，他很感謝各界關心，以後有能力也會去幫助別人。

江太太說，生有4女1男，最大女兒6歲，最小兒子6個月，9月先生因機車撞壞，缺代步工具無法工作，先生去工作後生活會改善。

社會局表示，案家每月領有育兒津貼約9000元，因爸爸工作不穩定影響收入，社工協助申請急難救助，月底發給案家7000多元家扶扶助金。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹指出，眾多資源湧入，找工作才是當務之急，勞工局已介入協助父親就業，市府以協助父親穩定就業為主要方向。

(中時 )