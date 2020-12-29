田馥甄於9月底在台北小巨蛋舉辦多場「一一」演唱會，卻傳出於10月底，收到來自前東家華研的存證信函，因她在演唱會上演唱包含《小幸運》等16首來自華研所屬版權的歌曲，但未事先取得授權，致前東家發函指控侵權，今(29)日受邀出席活動，被追問與前東家糾紛，表示「謝謝大家關心，也收到大家很多愛與溫暖。」

田馥甄距年底還有多場聖誕跨年活動，未來要演唱的歌曲也倍受關注，在出席活動時心情似乎未受風波影響，對於前東家的求償僅表示「我的性格並不會透過媒體說明，也謝謝大家關心，人生本來就會遇到各種大大小小起伏，有姊妹朋友陪在身邊就是幸福的事。」至於歌單是否有變動?田馥甄則輕鬆的以「跨年仍可期待，一切如常進行」帶過。

田馥甄對於2020年以「容」字為感受，並表示：「今年蠻多斷捨離，不管是自主性或是被迫的，它就是發生了，所以希望自己多一些包容與度量。」，而今年對田馥甄最大收獲是心靈面，因疫情多了時間陪伴親友、爬山，對於新年期許。

跨年也要演出的田馥甄，家即將面臨霸王寒流，體感溫度降至零度下，在舞台又沒可遮的，只能想衣服有沒有辦法塞暖暖包，並也提醒大家做好保暖及戴口罩。

(中時新聞網)