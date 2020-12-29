曾下藥性侵2少女遭重判10年的男子羅育祥，為了逃避入獄，在新竹住處闢建夾層密室並謊報自己失蹤，今年8月底他誘拐高雄14歲少女囚禁在密室內長達66小時。檢警調查，羅嫌疑下藥迷昏少女，還拍下不雅照，高雄地檢署今日29日偵結起訴，求處有期徒刑11年。

密室囚少女66小時下藥拍不雅照 「保全界李宗瑞」遭求重刑11年（資料照片）

檢方調查，曾任保全的羅育祥（31歲），多次以介紹工作為由在網路找對象拐騙少女，為了躲避入獄執行的10年徒刑，在新竹竹東的透天厝4樓，設置約2坪的天花板夾層密室。羅妻還到警察局謊報丈夫已失蹤。

密室囚少女66小時下藥拍不雅照 「保全界李宗瑞」遭求重刑11年（資料照片）

羅育祥透過臉書社團PO文誠徵「電競陪玩」兼職，高雄14歲少女信以為真上門應徵，然後謊稱可轉正職，少女於8月底29日搭高鐵北上，抵達嫌犯住處，隨即被帶進入4樓房間密室，少女於試裝拍照時，喝了摻藥飲料昏迷，遭到嫌犯拍下不雅照片。

羅嫌還收買白牌車盧姓駕駛，和社區管理員王姓男子掩護犯案，誤導警方尋人。警方反覆交叉比對研判，第3度到竹東住處搜索，才發現密室救出少女。

檢方除了起訴羅育祥涉加重略誘罪、兒少性剝削條例，也認定羅妻葉女、盧姓司機及豪宅王姓管理員，都協助掩飾羅，依使犯人隱避之罪嫌等起訴。

檢方認為，羅育祥犯下2起下藥強制性交案件，又再次犯案。且嫌犯坦承對少女有特殊偏好，無法自我克制，遭檢方認定「觀念嚴重偏差，心理已達病態，人格極度異常，屬再犯高風險」，從重求刑11年。

(中時新聞網)