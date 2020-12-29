明年元旦有3天連續假期，公路總局及苗栗縣警局特別針對台61線西濱快速道路竹南路段，實施局部路段交通管制措施，對台61線89公里至92公里交通易壅塞路段，提供民眾以下行駛至國道3號替代路線參考。

一、香山、竹南南下台61線車流，續行至99.5公里處左轉苗8線行駛大山交流道，降低台1己線與竹南交流道塞車情形。

二、台61線西部濱海快速公路與苗8線周遭行駛北上車流，提前於台61線99.5公里處右轉苗8線行駛至國道3號大山交流道，避免台61線北上路段與龍江街口車潮壅塞。

三、竹南鎮環市路及永貞路北上用路人，往北行駛至台1線新竹市中華路六段，可銜接國道3號香山交流道，降低台61線與竹南交流道塞車情形。

另公路總局為有效紓解台61線北上車潮，部分時段將封閉 6個平交路口，分別在1月2、3日2天，部分時段封閉台61線竹南路段平交路口，封閉路段及時段，公路總局屆時會派員會同警力協助引導車流。預定封閉的6處路口及時段，包括台61線89K＋670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K＋520復興路口、台61線92K＋330中美里路口、台61線92K＋900保福路口、台61線94K＋200竹南垃圾場路口、台61線101K＋300苗11線大山腳路口，共6處平交路口，在下午15時至晚上21時封閉橫向路口。

(中時 )