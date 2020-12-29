台灣菸酒公司於12月15日前針對包裝食品提前標示豬肉產地，並提前輔導賣場餐廳、小吃攤符合法規，尤其台菸酒公司宜蘭酒廠以紅麴香腸聞名，衛生福利部29日辦理宜蘭縣試辦區訪視，第一站為台菸酒公司宜蘭酒廠。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，台菸酒公司春節年菜禮盒往往是消費者安心採買的口袋名單，年菜產品中的包括最夯的紅麴香腸、紅麴豬腳、花雕里肌排，紹興轎蒿筍蹄膀、酒香梅干扣肉等豬肉產品，台菸酒公司為提供民眾安心食品，堅持優先採用國產豬肉。

丁彥哲也指出，台菸酒公司宜蘭酒廠紅麴香腸堅持農場至餐桌溯源系統，原料肉進廠前經過多項食安檢驗把關，每批次使用的豬肉及天然腸衣皆符合國家衛生標準，讓消費者買的安心、吃的放心。

為了讓民眾明瞭豬原料來源地。台酒各酒廠展售與推廣中心，架上豬肉產品皆有原料產地標籤供民眾查看，提供民眾選購年菜資訊。

(工商 )