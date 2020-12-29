元旦跨年期間寒流來襲，山區草莓栽種需嚴防寒害，苗栗區農業改良場29日發送「草莓防災栽培曆」及今年新出版的「草莓重要病蟲害辨識指南」，作物環境課表示，兩者均有贈送農會及產銷班供農民參考，教導農民學習分析田間訊號，將以往看到病徵才治療，轉變成「預防醫學」概念，減少農作風險。

寒流即將來襲，苗栗區農改場製作的草莓防災栽培曆，明確指出每年1至3月草莓常見災害為「寒害」，受寒害的草莓花蕊、果實會呈現黃色透明水浸狀，當採果田區溫度將低於攝氏4度，且會持續超過1小時就得注意，建議提早採收果實，或將田區覆蓋塑膠膜，繁殖母株就近撤至避風處，或以塑膠膜覆蓋。

苗栗區農改場表示，災後復原，寒流過後需去除覆蓋物，並清除寒害受損植物體。另外，草莓栽培最怕病蟲害，「草莓重要病蟲害辨識指南」可供農民憑書中圖卡觀察實際草莓作物，釐清病蟲害好發時機，病蟲害初期若了解作物究竟發生什麼事，便可盡快尋找適合資材、完善防治。

苗栗區農改場場長呂秀英表示，農作物病蟲害診斷就像人看醫生，也需透過「望、聞、問、切」4步驟，學會辨識就是首要的「望」。除了事後治療，事先使用適當的資材防治，延伸營養管理、肥料栽培及生態管理等面向，「精準施肥」能控制肥料成本，避免土壤太肥，增加病蟲害發生，也能減少化學農藥使用。

(中時 )