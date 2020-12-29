因疫情衝擊，不只2020年台北國際書展取消，世界各大國際書展也都取消實體活動，改為線上舉辦。不過台北書展基金會29日預告，2021年台北國際書展將在防疫措施下，在1月26日至31日如期舉辦，文化部更加碼祭出20萬張100元購書券活絡書展買氣。不過往年書展最讓讀者期待的國際作家活動，今年因為全球疫情嚴峻，沒有任何國際作家有辦法來台參加書展，只能在線上參與。

台北書展基金會執行長王秀銀表示，書展中將開闢新的「國際沙龍」，包含諾貝爾獎得主石黑一雄、《暮光之城》作者史蒂芬妮．梅爾等13國46位作家，15位以預錄、31位以線上連線形式，隔海現身，參與台北國際書展。

諾貝爾文學獎得主石黑一雄將以預錄影片在台北國際書展講座中出現。商周出版行銷周丹蘋表示，石黑一雄將在新書《克拉拉與太陽》（Klara and the Sun）於三月全球同步發行之前，搶先與台灣讀者隔空談書，這也是他在獲得2017年諾貝爾獎之後創作的第一本書。此外，書展中將邀請作家吳明益與朱嘉漢對談，討論石黑一雄的作品。

尖端出版公宣部門副理邱小祐表示，為了宣傳《暮光之城》作者史蒂芬妮．梅爾的同系列新書《暮光之城：午夜陽光》，國外出版社提供梅爾在疫情期間參與國外線上新書宣傳活動、回答粉絲問題的影片，在台北國際書展使用。知道台灣仍能舉辦實體書展活動，梅爾也特地寫了一段話，要送給台灣粉絲。

延續被取消的2020年主題國，2021年書展主題國再度邀請韓國擔任。韓國出版協會會長尹哲鎬透過影片表示，韓國館主題定為「XYZ」，包含世代、女性和男性、第三性別、人類的末日等意涵。首爾國際書展的執行長朴知善表示，希望藉由韓國主題館，將性別、女性主義、世代以及環境問題等議題，提出來在當代一同探索，包含金英夏、趙南柱、金琸桓等16位韓國作家將在線上參與講座。

為了妥善防疫，王秀銀表示，除了要戴口罩、量體溫、保持手部清潔，也會採實聯制入場。書展基金會會遵照指揮中心對於公眾集會的指示，也會配合世貿場館對於館內二氧化碳濃度和人流的管控做必要的調整。台北書展基金會董事長林訓民表示，台北國際書展將會是2021年全世界最早開始的書展，「我們有自信接下這個挑戰，如果能成功，對台灣的防疫和出版而言相當有意義。」

(中時 )