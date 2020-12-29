國民黨立委萬美玲今天召開記者會指出，內政部在本月初發函給基層里長，要求幫忙發放台灣豬貼紙給里內自治會、攤商。 (吳家豪攝)

萊豬行政命令還沒通過就先偷跑？國民黨立委萬美玲今天偕同中華民國村里長聯誼會總會長楊鑫坤等人召開記者會指出，內政部在本月初發函給基層里長，要求幫忙發放台灣豬貼紙給里內自治會、攤商。楊鑫坤等人說，現在中央把責任丟給里長，但里長根本就不清楚整個狀況，萬一商家標示不實，要罰4萬到4百萬，責任是誰的？民進黨根本是強迫基層幫忙背書萊豬政策。

今日除萬美玲、楊鑫坤外，還有桃園市桃園區里長聯誼會總會長吳宏泰、桃園區中聖里里長崔美瑛、瑞慶里里長黃欣韻等人到場。

萬美玲表示，內政部在本月初連續發函給基層里長，要求他們幫忙發放台灣豬貼紙給社區的攤商，並指出這是衛福部今年5月17號的公告規定，但事實上包裝食品、原產地標示等新規定，這些行政命令是在12月24日才通過。

萬美玲說，從內政部公文可看出，執政黨在不清不楚的情況下就下指令，要全國里長幫忙背負責任，里長都在反映，已被民眾指責說「里長是在幫萊豬背書嗎？」

楊鑫坤表示，里長過去從來就不會管到豬肉攤商，那是屬於衛生單位主管，而且當初把源頭管理、清楚標示做好，現在都不會有這些問題，也不該讓里長去為傷害百姓健康的政策背書，中央要開放，請自己有肩膀去負責。

吳宏泰指出，這些應該是衛生局稽查人員該做的事，不知道為何要丟給里長，而且也沒開過說明會，就直接用一紙公文要求里長配合，給基層很大壓力。

崔美瑛表示，桃園的武陵高中就在自己的里內，里內大概有30幾家小吃店，當初收到公文時同時收到貼紙，但只有幾張，結果內政部還說網路上有，自己去下載印出。現在里內有一些老人餐的關懷據點，現在是不是還要去問志工說，你買的豬肉哪裡來的？自己當了10幾年里長，第一次遇到這麼困惑的事，後來大家討論，結論是乾脆吃素好了。

萬美玲指出，這些衛福部要負責的事情，顯然當初根本是草草上路，遇到要大規模宣導，就去找鄰里長，要求配合發放台灣豬貼紙，不夠還要自己上網下載，但里長哪有能力判斷哪些店家需要張貼？萬一標示不實，開罰怎麼辦？搞到基層人心惶惶，中央開放萊豬，卻把責任推給里長。

(中時 )