竹山秀傳醫院，及時發現車禍女甲狀腺被撞破。（竹山秀傳醫院提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮18歲少女因車禍造成頸部鈍傷，導致罕見的甲狀腺破裂出血！竹山秀傳醫院及時發現，將少女從鬼門關救回！這起案例刊登在國際醫學期刊（British Journal of Hospital Medicine），讓全世界醫療人員了解即時診斷的重要性，更凸顯台灣卓越的醫療水準。

竹山秀傳醫院指出，該名少女騎機車發生車禍，頸部因為緊急煞車而猛烈碰擊機車手把，送醫急診時，雖神智清醒，但頸部十分疼痛，醫師診視後發現她的生命徵象穩定，但是右側頸部明顯有腫大而且伴隨壓痛的情形。

經電腦斷層掃描攝影，並由外科醫師蘇啟成進一步評估，赫然發現病患右側甲狀腺破裂並且造成出血，為避免病況惡化，轉往中國醫藥大學附設醫院住院並接受進一步的觀察治療，兩院攜手合作，成功將病患從鬼門關救回，目前已順利恢復健康出院。

蘇啟成表示，頸部是脆弱且重要的部位，裡面的食道、氣管、血管和神經都容易因為外力而遭受傷害，並可能造成嚴重的後果，頸部鈍傷造成甲狀腺破裂出血十分罕見，必須極度小心應對，否則會有致命的風險。

竹秀加護病房主任沈德群說，甲狀腺有左右兩葉，正好位於氣管的兩側，甲狀腺破裂出血，可能會直接壓迫氣管，造成病患窒息而死亡。病患如果呈現呼吸困難、臉色發黑或意識改變等症狀，就有可能需要執行緊急手術，維持呼吸道的暢通與止血。

中國醫藥大學附設醫院外科醫師吳青峰指出，甲狀腺鈍傷可以藉由電腦斷層掃描的影像分為4個等級：第1級是較小的實質撕裂傷、結節出血及包囊下血腫；第2級是甲狀腺破裂合併甲狀腺旁血腫的有無；第3級是甲狀腺破裂、明顯血腫並有氣管壓迫；第4級是甲狀腺破裂、明顯血腫而且傷及喉部肌肉或頸部大血管。第3級與第4級的傷害較為嚴重，建議立刻手術治療，第1級與第2級的傷害較為輕微，但若合併有呼吸困難或聲音沙啞的症狀，也會建議手術治療。

(中時 )