新冠肺炎疫情全球持續升溫，英國甚至傳出變種病毒，疫情期間就曾發生過白目民眾朝無辜的人亂吐口水，導致對方罹患肺炎病死，這次美國一名年輕人，在電梯內對一名老伯吐口水，結果下一秒被拖出電梯爆打，監視影片曝光後，網友大讚「實在太爽了」！

網路瘋傳的這段監視器影片，狹小電梯裡有3名乘客，電梯門正要關起來時，一名金髮年輕人衝進來，老伯要求他搭下一班，以減少密閉空間裡的人數，但年輕人不甩老伯，強硬進到電梯，接著脫下口罩朝老伯吐口水。

電梯門打開前，老伯先將手裡的小推車給一旁妻子，接著門打開後，老伯一把抓住年輕人，朝電梯爆揍一頓，年輕人試圖還手，但馬上就被老伯拖出電梯，壓制在地上，電梯門即將關閉前，老伯拉著妻子成功搭乘，被爆打的年輕人不死心還想進來，結果被老伯推出去。

帥氣老伯教訓白目年輕人的影片，讓網友直呼痛快，稱讚老伯「好功夫」、「老伯威武」、「一秒KO年輕人」、「打太輕了啦」、「妻子很淡定，應該是知道老公真功夫」、「看了有夠爽」、「年輕人終究是年輕人」。

(中時新聞網)