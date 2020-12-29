噪音車擾人安寧，新北市環保局29日在治安會報提出「噪音車管制專案報告」，今年啟動50處噪音計與車牌辨識的科技執法後，今年6至11月噪音檢舉件數下降21％，全年度降幅也達16％，明年預計增至80處，擴大執法範圍。

環保局表示，近年來高噪音汽機車嚴重影響民眾生活安寧，今年啟動噪音車科技執法，目前已完成全市50處常被民眾陳情噪音車熱點架設車牌辨識設備，其中有25處加裝符合CLASS1標準噪音計，並有5處已安裝符合環保署公告明年1月起施行的聲音照相取締噪音車設備。

環保局統計，今年50處車牌辨識及噪音設備裝設完成後，共開出3200餘件罰單，每件裁罰1800元；另與警察局合作102場次夜間聯合稽查，共開出1萬6000餘件罰單，每件裁罰3000元，其中有117件為累犯並加重處分開罰6000元。

環保局說，明年科技取締熱點將增加至80處，除了車牌辨識執法，其中有45處加裝噪音計，一旦拍攝到行駛中汽機車噪音超標，就會即通知車主至環保局指定地點檢測，如果檢測結果超標，即依噪音管制法開罰並限期改善。

環保局也說，明年1月起配合環保署公告執行聲音照相取締，不分車種，只要行駛中汽機車噪音超標（道路速限小於50公里聲音管制標準為86分貝；50至70公里為90分貝）即開單告發。

目前相關設備目前已分別於板橋、新店、汐止、蘆洲及林口等5處噪音熱點安裝完成，明年也將擴增至10處。

另外環保局也會出動移動式聲音照相執法，採非定時、非定點，在民眾常陳情噪音車輛出沒熱區執行機動性聲音照相取締工作。

並針對夜間10點至翌日6點公告管制時段，與警方配合攔查使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管車輛，一旦發現違規車輛，即予以開罰3000元。

環保局表示，市府也聯合警察局、經發局、工務局、城鄉局、稅捐處等機關聯合稽查非原廠排氣管製造廠商，遏止非法改裝行為，並宣導廠商配合生產及販售經主管機關審驗合格排氣管。

若民眾若發現使用中車輛產生明顯噪音，可向「噪音車檢舉網站」（網址：http：／／noisecar.epa.gov.tw／）檢舉，環保局將通知車主限期檢測，如檢測結果不合格則依法告發並限期改善。

(中時 )