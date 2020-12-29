為持續提升球隊整體戰力，富邦悍將今又宣布與前樂天桃猿投手林柏佑完成簽約，為牛棚增添戰力補強，明年1月7日將與球隊一起在嘉義市展開春訓，為明年球季進行準備。

曾有2年旅美經驗的林柏佑，2013年加入Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身），15年季中緊急接下球隊終結者任務後，即以5勝、13次救援成功的優異成績拿下當年度最佳進步獎。

2017年林柏佑更寫下單季19個中繼點的優異成績，累計在中職8年共出賽266場，主投334.1局繳出49次中繼、23次救援的好表現，成為球隊重要的牛棚支柱，今年季末他未被放進桃猿契約保留名單內，今天確定明年將改披悍將戰袍。

富邦領隊蔡承儒表示，林柏佑過去曾擁有美職與中職的棒球經驗，最快球速可達145公里以上，靠著優異的直球尾勁搭配變速球，相信可增加教練團對於牛棚調度的靈活性。

蔡承儒說：「雖然今年出賽場次較少，不過仍可憑藉其豐富的經驗幫助提升悍將投手戰力，同時期許林柏佑能以學長的身分帶領隊上的年輕投手群成長。」

(中時 )