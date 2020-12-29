台鐵規畫分階段建置8大區域鐵道旅遊中心，由旅遊業者雄獅(2731)參與、於花蓮打造的首座禮賓候車室今（29）日搶先亮相。雄獅集團董事長王文傑表示，集團現在投資國旅「毫無懸念」，將針對陸海空3方全面布局，透過取得標案、藉由投資參與協助台灣觀光建設。

台鐵此次攜手雄獅打造經營「鳴日號」美學觀光列車，亦邀請列車設計團隊柏成設計操刀、於花蓮車站打造台鐵百年來首座禮賓候車室，導入美學設計、融合在地特色元素，並提供精緻茶點，盼提供全新的鐵道旅遊體驗及享受。

台鐵花蓮禮賓候車室運用花蓮大理石材，藉由空間策展手法呈現「貴賓室即是美術館」概念，採用環形吧檯、垂吊式燈管及大面積玻璃窗景設計，並能欣賞列車進出及戰鬥機起降，餐飲服務則由雄獅集團旗下「欣食旅」規畫，提供各式飲料及在地風味小點。

王文傑指出，目前所有台籍外派幹部全召回台灣、派駐各旅遊目的地，投入國旅的資訊、產品、服務、資源等，未來就是賺來台入境遊商機，集團跨國公司的本質並未改變，只是因疫情而重新擬定營運策略及模式、強化在台經營。

王文傑認為，交通部及鐵路局等單位過去對於解決「乘客」（Commuter）問題已做得不錯，但就旅行社的觀點，認為應以「旅客」（tourism）角度、就服務角度來優化大眾環境，從陸、海、空的交通運輸工具中找出原始核心。

王文傑指出，雄獅此次取得的台鐵標案，已有上述的原始核心觀點，使雄獅在溝通過程中不只是行銷推廣，亦藉由投資參與來建設台灣觀光。未來若取得標案，需投入新辦公室、停車場、服務空間等特定設施投資條件，也是先前所言對國旅「投資無上限」的真正意義。

由於未來2～3年跨國旅遊狀況不容樂觀，王文傑表示雄獅海外投資已全數喊停，目前能投資的就是台灣，金額則需視合作標案狀況而定，包括跟台鐵、航港局、觀光局等，包括新的辦公室場域、設備、資訊系統重新打造等，都是可能參與投資項目。

王文傑強調，雄獅未來一定會逐步恢復海外人員跟費用投資，但現在經營國旅毫無懸念，因為等同經營跨國旅遊，待疫情解除後即能爭取入境遊商機。雄獅擁有50億元的銀行信貸額度，並不擔心資金問題，而是要找到對的案子、好的投資標的，為資金找到最好的出路。

王文傑表示，集團明年繼續專注國內投資經營，與地方政府合作繼續增加基礎建設，連同關係企業共3千名員工全力發展國旅。集團歐洲線主管目前是花蓮縣戰區統合主管，日本線的東京主管也在花蓮，希望以此標案作為範本、展現雄獅長期發展、深耕地方經營的決心。

(時報資訊)