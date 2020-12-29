繼玉山銀行之後，又有銀行理專挪用客戶資產，金管會今下午宣布，因內部稽核清查發現國泰世華銀行理專涉挪用客戶款項，缺失包括未落實執行相關交易確認機制、未完善建立內部控制制度等，決定重罰國泰世華銀行1200萬元，並停止板橋分行受理新客戶辦理保險代理業務及金錢信託業務各1個月。

金管會官員說明，國泰世華銀行板橋分行前理專洪員自105年3月起至109年3月間，擅自將其親友帳號設定為案關客戶網路銀行約定轉帳帳號，利用客户對理專的信任，在違反客户真意情形下，讓案關客戶簽署保險減額繳清及解約申請書，並以客户交付其保管之網路銀行密碼，或客户於手機自行輸入密碼後交由洪員操作等方式，乘機使用客户網路銀行申請基金贖回，並挪用客戶帳戶資金匯到其親友帳戶，且利用網銀轉帳交易備註功能，誤導客戶以為有正常扣款。

此外，洪員會不定期到臨櫃、ATM將部分現金存回客戶帳戶，且利用存摺備註文字，客戶以為相關保單、基金都有持續給予配息，時間才會長達這麼久後才被發現；官員表示，受影響客戶達4戶、涉及的金額多達1732萬元。

理專挪用客戶款項層出不窮，金管會官員提醒，個人的存摺、印鑑、密碼以及網路密碼等，不要任意交給理專或交易員，並要定期做對帳的工作，即使很信任的理專或交易員，也不要有私下資金往來的習慣，才能確保自己的權益。

(中時 )