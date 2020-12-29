台中市副市長黃國榮29日表示，推動「汙水用戶接管倍增計畫」，力拚達到2025年全市累計接管用戶數35萬戶的目標。（盧金足攝）

水利建設成果展分為六大主題，包括水環境、再生水、區域排水建設、汙水下水道建設、防災建設成果及水資中心暨環境教育。（盧金足攝）

水利建設成果展分為六大主題，包括水環境、再生水、區域排水建設、汙水下水道建設、防災建設成果及水資中心暨環境教育。（盧金足攝）

台中市公共汙水下水道接管率今年底提升至22％，累計接管戶數破22萬戶，今年接管戶數更超過2萬6000戶，接管戶數再創新高；台中市副市長黃國榮29日表示，推動「汙水用戶接管倍增計畫」，除市區之外，已拓展至豐原、太平、大里等區，未來也將於台中港特定區、烏日及谷關興建汙水系統，縮短城鄉差距，達到2025年全市累計接管用戶數35萬戶的目標。

台中市政府水利局與台灣下水道協會合作，舉辦「2020台灣下水道工程實務研討會及下水道設備展暨台中市水利建設成果展」。

黃國榮指出，汙水下水道是都市現代化程度的重要指標，市府持續努力爭取中央補助汙水建設經費，改善都市環境衛生、降低河川汙染，肯定相關工程人員堪稱城市無名英雄，有效提升市民生活品質。

台灣下水道協會理事長江黎明表示，感謝市府舉辦這次活動，讓市民了解台中市的水利樣態，台中水利設備均已到位，技術相當先進，盼持續精進，讓市民擁有更好的居家生活環境品質。

水利局長范世億強調，水利建設成果展分為六大主題，包括水環境、再生水、區域排水建設、汙水下水道建設、防災建設成果及水資中心暨環境教育，呈現全市水利建設成果，並透過研討會，鼓勵產、官、學互動交流，精進執行成果。

(中時 )