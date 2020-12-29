國防部用實力踐履保家衛國的承諾。(取自國防部臉書)

2020年即將結束，國防部今(29日)發布以《守護》為標題的影片，呈現國軍在戰備演訓上的付出，加上旁白用溫柔的聲線強調，「越是艱難的時刻，國軍越是向前挺進！」並以此片紀念逝去的英雄們。129秒的畫面曝光後，許多網友都被國軍們的努力而深深感動。

國軍發布年終影片，旁白述說著2020對許多人而言是一個艱難的年，但越是艱難的時刻，國軍越是向前挺進，「我們都知道，訓練從來都不是簡單的事情，但即使遭遇險灘與危難，我們仍將攜手挺進，堅持不懈永不放棄！」

影片中更說出國軍心聲，也就是面對敵情威脅，國軍知道只有充足準備，才能保障國家安全，「我們永遠記得，中華民國安全的重任，就在我們肩膀上！我們心心念念，珍重守護這塊土地的每一個角落，每一天，我們都用行動詮釋守護的定義。」

面對全新的一年即將到來，國防部強調國軍官兵已經做好準備，不畏艱苦，不怕磨難，堅守崗位，用實力踐履保家衛國的承諾，挺立在捍衛國家安全的第一線！

而今年發生參謀總長沈一鳴等8人不幸殉職、7月漢光演習前夕，陸戰橡皮艇演訓翻覆釀成3死、11月花蓮基地1架F-16戰機墜海等事件，這些優秀的國軍英雄離開了，國防部也強調「謹以此片紀念逝去的英雄們。」

網友看見影片後，紛紛留言表示，「感謝國軍官兵，有了你們，國家才得以確保安全，謝謝國軍官兵」、「敬禮！」「感動，國軍加油，願陸海空未來一切順利平安」。

國防部年終片

(中時新聞網)