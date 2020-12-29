豆乳入味經典「羊肉爐」！連假團聚煮一鍋暖全家！

冬天冷風刺骨，好想來碗熱湯暖暖身子，每逢冬天來臨，羊肉爐成為眾多人的第一選項，YouTuber柚子媽媽於頻道「柚子媽媽來上菜」分享羊肉爐的做法，吃起來不輸市售，食材看得見也更安心，配料也可以自己做偏好選擇，讓鍋物吃起來不單調又健康。

在處理羊肉上建議以冷水加上數片薑片燉煮，更可以有效去除羊肉帶有的羶腥味，口感上肉質也會更加軟嫩，浮出的雜質清除乾淨，以避免影響湯底。柚子媽媽也分享湯底所需的中藥滷包於賣場即有販賣，非常方便。

將豆腐乳醬及豆瓣醬等調味加入鍋中以小火翻炒，最後加上適量的水調整鹹度，加入自身喜愛的配料，羊肉爐火鍋就完成了！若是喜愛搭配沾醬的吃法，柚子媽媽也表示，將糖、豆瓣醬及豆腐乳醬及水混合搭配即可。

好吃又暖身的羊肉鍋讓許多網友紛紛表示，「好有料的羊肉爐，看起來很補喔！謝謝分享」、「感覺簡單易煮，材料又都很好準備，前幾天還跟家人說想吃羊肉爐，今天就看到這食譜了～」、「柚子媽媽非常厲害，用卡式爐做料理！這樣外食族也可以用簡單的方法煮飯」

(中時新聞網)