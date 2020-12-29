國際油價崩跌，最大苦主中油上半年大虧258億，沒想到下半年努力經營，預估12月可賺70億左右，全年竟可達「損益兩平」，避過5年首虧厄運。中油也預估明年原油價在50到55美元之間，比今年42美元高出一截。後續要看美國總統拜登中東政策、新冠疫情緩和程度，仍帶有變數。

中油發言人張瑞宗指出，上半年負油價連他也是生平僅見，當時單月曾虧損到200億。不過6月開始小賺，到11月只剩虧71億台幣。12月看來相對比較穩健，預估全年可「損益兩平」。

中油能擺脫預估的大虧命運，主要受惠近幾個月原油價回升，庫存價值回列，加上石化產品乙烯、丙烯報價比前半年提升，天然氣又供應量穩定成長，所以12月可以賺錢。

張瑞宗進一步指，整體汽柴油銷量並沒有比去年同期少，這是因為後來疫情控制國人瘋旅遊外出。不過航空燃油受到各國管制，整年銷量仍然衰退40％。

張瑞宗強調，如果不是零售端受限「亞鄰最低價」，加油站售價無法高過日韓星港等國，導致20幾個禮拜吸收部分漲幅，以及負擔燃料油政策補貼，今年可以賺到百億左右。所幸12月韓國價格已提升，中油可調整售價，因此看好這個月營收。

不過他說，本業雖可兩平，但海外礦區權益資產計價，原本一桶是60美元，今年約50美元，資產減損部分尚未認列。

對於明年油價展望，中油研判，在OPEC＋有紀律執行減產措施下，每桶可提升到50到55美元之間，短期高峰還可能破60美元，比起今年均價42美元提升不少。

可張瑞宗提醒，油價走勢仍有變數，美國新總統拜登對伊朗禁運態度放寬，以及對環境有影響的美國頁岩油氣是否獲支持，還有新冠肺炎緩和程度都會影響。

立法院初步審定中油明年法定盈餘約在114億左右，以明年油價走勢中油達標不難。張瑞宗認為，對油公司來說，油價不要暴起暴落是最好。目前石化產品報價12月穩定往上，明年初看來也好，但長遠來說，營運變數仍很多。。

(中時 )