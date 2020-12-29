中共涉台機構全國台灣研究會今在北京舉辦2020年台灣政局暨兩岸關係回顧與展望研討會。全國台研會長汪毅夫指出，今年疫情在全球蔓延後，一些外部勢力加大打「台灣牌」力度，民進黨當局甘當棋子。但不論局勢如何變化，兩岸關係主導權始終掌握在大陸。大陸對台大政方針明確、一貫。堅持九二共識絕不動搖。

新華社報導，汪毅夫表示，大陸對台大政方針是明確的、一貫的。堅持一個中國原則絕不動搖，堅持九二共識絕不動搖，堅持和平統一、一國兩制基本方針絕不動搖，堅持反對與遏制台獨分裂圖謀與行徑、捍衛國家主權與領土完整的決心絕不動搖。

「2020年兩岸關係可以用一個字概括：線。」華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷說，其中一個線，是台海和平與戰爭一線之隔，但和平只要有一線希望，大陸定會做百分之百努力。還有一個線，是線上交流成為活躍兩岸民間交流的連接線。再一個線，是大陸反分裂、反台獨紅線難以逾越。

中國社科院台灣研究所副所長張冠華分析，2020年在多重因素疊加影響下，兩岸經濟交流合作克難前行，兩岸融合發展繼續深化，成為兩岸關係發展重要亮點，充分顯示兩岸經濟命運與共，台灣經濟發展離不開祖國大陸強力依託。「十四五」期間，大陸加快發展5G、人工智慧、大數據、新能源汽車等新興產業，將為台商提供巨大商機。台商深度參與大陸經濟發展，嵌入大陸產業鏈供應鏈，可獲得新的競爭優勢。

全國台研會執行副會長王升表示，兩岸的體量、實力、意志決定了兩岸必然統一。2020年，儘管有突如其來的疫情衝擊，但大陸經濟發展一枝獨秀，抗疫成效有目共睹，脫貧攻堅戰取得完勝，可說是風景這邊獨好。解決台灣問題、完成統一的時與勢完全掌握在大陸手中。

(中時 )