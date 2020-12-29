台中市健保特約藥局協會29日特別行文會員藥局統一在29日將過期、殘留的管制藥品帶到台中市藥師公會會館統一進行銷毀。（台中市藥師公會提供／馮惠宜傳真）

哇！一大把大把的FM2、史諦諾斯…全都集中一起銷毀；依據管制藥品管理條例凡藥局領有管制藥品過期者需要當地衛生單位逐一到各藥局進行銷毀；台中市健保特約藥局協會第三屆理事長王人杰今年特別行文會員藥局統一在29日將過期、殘留的管制藥品帶到台中市藥師公會會館統一進行銷毀，一整天統計有市值約百萬元的管制藥被消失。

為防止管制藥品被濫用，台灣對於過期管制藥有相當嚴謹的規範，除要求領有管制藥調劑人員需在當地衛生局人員監督下進行銷毀，也必須一一登錄做紀錄，如未依規定藥師將被處以3萬元起跳的罰鍰。

，特別行文臺中市食品藥物安全處，央請派員至財團法人臺中市藥師公會會館，進行管制藥品銷毀統一作業，以免藥師因管藥過期又受罰。

依據台中市衛生局統計資料，106年-108年平均每家藥局因未守上列規劃平均罰鍰39805元；有鑑於每年的元月份是申報管制藥品的大日子，領有管制藥品登記證的藥局，必須於元月31日前完成前一年1月-12月所有管藥收支結存情形的申報，逾期處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

台中市健保特約藥局協會在理事長王人杰倡議下，今年特別行文台中市食品藥物安全處，央請派員至財團法人台中市藥師公會會館，進行管制藥品銷毀統一作業，以免藥師因管藥過期又受罰。一整天約有上百家會員藥局帶著自家殘留的管制藥到場，還有一家藥局一次就報廢近兩萬元的管制藥品，整日下來銷毀管制藥總值約百萬元。

(中時 )