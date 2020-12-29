台南新營區的速食店27日晚間，為警消人員送上漢堡與餐點，為他們打氣。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南新營區的速食店27日晚間，為警消人員送上漢堡與餐點，為他們打氣。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市鹽水區一間廢棄家具工廠堆置大量泡棉，27日晚間因不明原因起火燃燒，300坪鐵皮屋陷入火海，延燒將近12小時，南市府消防局出動多梯次32部消防車、近百名警義消輪番上陣，直到28日上午9時許才完全撲滅火勢。而這場火警背後，其實還有一段溫馨故事，新營區麥當勞餐廳當時聽聞打火兄弟辛苦救火，員工立刻自動加班製作漢堡，送至現場為警消人員打氣。

新營麥當勞餐廳經理陳瀅妁表示，當天從新聞上看到鹽水區發生火警，隨即聯絡同在麥當勞工作、也是義消的伙伴邱怡仁詢問情況，得知警消同仁忙至凌晨仍在現場救火，麥當勞員工立即製作漢堡、點心，送至現場為長時間工作的警消人員加油打氣。陳瀅妁表示，我們不是救災專業，但是是美食專業，義消人員能盡一己之力、服務社會，我們也盡一己之力為義消人員打氣。

同時身為麥當勞員工、也有數十年義消經驗的邱怡仁表示，自己每次隨義消出勤，常常看到同仁們不分畫夜的協助救災工作，而忘了自己的飲食、飲水，因此如果遇上長時間救災工作，自己都會聯絡當地的麥當勞餐廳，麥當勞伙伴們也都會立即加製餐點，送至現場為警消人員打氣。邱怡仁表示，希望正面的力量能夠散發出去，讓大家知道，每個人不管在什麼位置，都能盡一己之力讓社會更美好。

(中時 )