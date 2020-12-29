台語金曲歌后孫淑媚在公視、台灣大哥大myVideo出品《天橋上的魔術師》飾演商場裡的皮鞋店老闆娘，過去她為了義捐頭髮，都是不染不燙，這回為戲獻出人生第一次燙捲，一坐就燙了8小時，她直呼人生有陰影，回家後每次照鏡子，都想呼喊導演楊雅喆的名字說：「天哪，為什麼？！」

雖孫淑媚花不少時間適應新髮型，但她也因此更進入角色。導演楊雅喆也說：「那個頭髮真的是有夠可怕的捲，犧牲很大」。她有別過往苦情角色，這回詮釋個性恰北北、精明幹練的女強人，首要學會就是「怎麼用台語罵髒話跟吵架」。

不過起初碰面，楊雅喆擔心孫淑媚聲音太小、眼神太溫柔，為了揣摩跟自己個性反差極大的角色，孫淑媚還去市場觀摩賣菜阿姨的眼神語調，或是看影片練習、偷學媽媽的口氣，增添角色生動感。劇中有2個兒子，小兒子古靈精怪，整天吵得要買魔術道具，她立刻「虎媽上身」教訓小孩。孫淑媚收放自如的表演，楊雅喆讚完全媲美《血觀音》裡的惠英紅，孫淑媚則感謝導演才是整齣戲的魔術師，給演員很大空間和安全感。

日前剛完成巡演的滅火器主唱楊大正，和孫淑媚劇中搭檔演夫妻，和孫淑媚對戲直呼舒服，「她很真性情，我可以很輕易地感受到情感波動。」也自己告白從《囧男孩》開始就是導演的粉絲，讚楊雅喆擅長以詼諧幽默的方式，「銳利且精準的劃破社會上值得討論的事。」《天橋上的魔術師》將於2021年2月20日開春首檔播出。

《天橋上的魔術師》2021年2月20日開播。（公視、myVideo提供）

孫淑媚、楊大正劇中帶2個兒子。（公視、myVideo提供）

孫淑媚、楊大正劇中飾演夫妻。（公視、myVideo提供）

(中時 )