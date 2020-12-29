中信房屋分析，今年房地產網路熱搜關鍵字以「實價登錄」排名最高。（盧金足攝）

2020年房市遭疫情干擾，但仍賣出好成績，年底中央出手整頓炒房亂象，今年房地產熱搜關鍵字組主要可分為「實價登錄」、「仲介業」、「房屋租賃」與「房貸試算」四大類，其中「實價登錄」的搜尋排名最高，平均每月約可達30萬次以上，「品牌房仲」每月搜尋量逾29萬，「租屋網」每月也有11萬次的搜尋。

中信房屋分析，今年房地產網路熱搜關鍵字以「實價登錄」排名最高，前10大排名的關鍵字以房屋租賃相關的字組最多，顯示民眾對房地產議題不分是買賣或租賃，只要牽涉居住問題都會相當關心。

統計網路商所提供的資料顯示，中信房屋指出，2020年房地產熱搜關鍵字組主要可分為「實價登錄」、「仲介業」、「房屋租賃」與「房貸試算」四大類。

中信房屋研展室副理張漢超說，2020年房市起伏幾乎與疫情、政策面脫離不了關係，過往民眾搜尋「實價」相關字眼多是為蒐集價格資訊，但今年因政策因素，將實價登錄作業方式回歸由買賣雙方共同登錄的政策上路後，更提升了相關字組的搜尋。

熱搜排名第二的「品牌仲介」，也是因房市加溫而受惠的字組，買賣雙方在進行不動產交易時，若想增加更多成交機會並降低自行交易的風險，選擇值得信任的仲介業者反而是最佳的選擇。

張漢超指出，今年以來房價與交易量多半呈現溫和上漲格局，交易面上也增加不少投機與風險，當房市加溫時，消費者尋找仲介業者服務的機會大幅增加。

以中信房屋今年網路預約看屋成長超過四成的狀態來觀察，房仲業者今年因網路而締結成交的筆數應至少有一至兩成的成長空間。

熱搜順位第三的「租屋網」反映租屋族群不減反增的社會現象，依內政部資料顯示，六都上半年住宅價格指數有持續上揚的走勢，下半年在交易量增的狀態下，房價進一步被推升。

張漢超認為，房價攀升但所得成長相對有限，是促使民眾偏向考慮租屋的關鍵，也因此相關關鍵字組增多。

(中時 )