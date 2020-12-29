中央擴大辦理第2期社會住宅包租代管計畫，嘉義縣政府獲分配300戶，29日由縣長翁章梁親自宣布正式啟動，配合政策，縣府特別舉辦城鄉經理人養成課程，連縣議員林緗亭也報名參加，29日縣府同步舉行50位學員授證。

翁章梁說，嘉縣配合中央推動社會住宅包租代管333政策，同時啟動向民間房東承接300户房屋，由得標業者大晟資產管理公司以「包租包管」及「代租代管」兩種方式委託，讓房東出租放心、民眾租的安心外，房東還有「三税有減免、三費有補助、三年有服務」獎勵。

嘉義縣議員林緗亭日前參加「城鄉經理人」課程培訓，29日從縣長翁章梁手中領到證書。（呂妍庭攝）

縣府指出，包租包管為縣府委託專業租屋業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜、保證房東收租3年，代租代管則由業者協助媒合租屋市場上房東與房客簽約，並辦理後續租約管理、提供代收租金糾紛調處等服務、租期最至少1年。

另包括未滿25歲新鮮人、65歲以上銀髮族或受家暴性侵的受害者及其子女，以及身心障礙者提供市價與5折至7折的租金，減輕民眾居住負擔，受惠户數可達300戶。

因應嘉縣幅員廣大，為協助閒置房屋活化，縣府委由嘉義縣建築師公會培訓「城鄉經理人」，協助推廣訊息或供民眾諮詢專業法規、知識。已上完所有課程的林緗亭說，民眾一生中一定會遇到建築相關問題，但建築法規專業知識卻不普及，「城鄉經理人」課程能讓更多人有正確建管知識，避免民眾遇到房屋、土地、法規等大小問題時，多花了冤枉錢和時間。

(中時 )