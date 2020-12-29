禮賓候車室裡有舒適區，設有空調、無線網路、充電插座等，也會推廣在地特色美食。（王志偉攝）

花蓮車站區域臨戰機航道，在禮賓室2樓開放區，可邊喝咖啡並感受戰機俯衝的臨場感。（王志偉攝）

雄獅旅行社推出「鳴日號」今試航到花蓮車站，雄獅董事長王文傑（左起）、縣長徐榛蔚、台鐵副局長朱來順等人感受花蓮車站禮賓室舒適。（王志偉攝）

航空公司在機場設有貴賓室，台鐵也選定各區大站推出「禮賓候車室」，第一個花蓮後站改建的禮賓候車室今天搶先曝光，改造經費1800餘萬元，1、2樓約300坪，陳設採用東部特產蛇紋石打造，有沙發休憩區，還有無線網路、充電插座等設備，並提供特色餐點，其中很有地方「特色」則是在2樓可感受戰機俯衝的臨場感，預定明年1月正式開放啟用。

台鐵推鐵道觀光列車，取得台鐵鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權的雄獅旅遊集團，今天是航道花蓮，台鐵副局長朱來順、雄獅董事長王文傑、花蓮縣長徐榛蔚一同來到花蓮後站「禮賓室」，徐榛蔚感謝臺鐵鼎力支持國旅觀光發展，全國首座車站禮賓候車室也在花蓮完成，讓花蓮以完善設備迎接全國遊客。

台鐵8月起封閉後站1、2樓大廳施工，禮賓候車室設計融入台鐵最新美學，有環形吧檯和座位區，如同小型咖啡廳，天花板有垂吊式燈管，寬敞明亮，旅客可以在此休息、喝咖啡，優閒等車。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，就像機場有高檔的貴賓室，台鐵局為提升服務，在台北、台東、花蓮等站先做示範，設置禮賓候車室，每天約有3萬人次進出的花蓮站最早施做，禮賓候車室裡有空調、無線網路等，也會推廣在地特色美食，預計招標委外，初步開放對象預計有4大類，包括台鐵會員、觀光旅客、花蓮站周邊旅宿業者、環島之星等觀光列車的旅客，採取付費方式營運。

花蓮車站上空為戰鬥機航道，禮賓室2樓區，可供候車遊客直擊戰機轟隆隆「俯衝」的臨場感，相當具有地方「特色」。

(中時 )