桃園市蘆竹區和桃園區的免費公車「樂活巴士」找嘸廠商，明年起恐開天窗，交通局緊急以租車方式因應，除調整路線和班次，也僅維持平日營運，假日全面停駛，預估每月要多花120萬元，並以新班次持續招標，力拼早日恢復營運。

交通局今年大砍免費巴士，將原有88條路線縮減成51條，豈料竟首度發生無廠商投標的情況，交通局長劉慶豐坦言減班後蘆竹從10線剩6線，桃園從8線剩3線，其餘營運績效好的5線都轉型為市區公車，業者無法調度而興趣缺缺。

交通局公共運輸科技正林宗漢進一步解釋，像是蘆竹多集中在尖峰時段，部分路線半小時內連發3班車，導致同一時間需要14台車，但離峰時段沒班次，車輛和司機都無法運轉，免巴以里程計價，業者評估無法負荷而流標，目前已全面檢討路線，1月起尖峰時段從原有20人座中巴，改以40人座大型巴士提高載客量，並將班次路線整併，預估可降低尖峰時間用車數量到9台，希冀增加業者投標意願。

林宗漢說，為了滿足學生通勤需求，目前先以大型活動接駁車的合約因應，2區每月約需350萬元，相較免巴原本只要230餘萬，增加約120萬。桃園和蘆竹預計周五開始停駛，下周一、1月4日以新的班次上線，現也以轉型後的班次時刻再度上網招標，並積極和潛在業者聯繫，希望能順利發包，至於未來假日是否恢復營運，將視下周營運狀況再研議。

蘆竹區L303的9：20及15：50班次取消，增加晚上7：30班次。L302早上尖峰時間每班次搭乘人數少於20人，且部分路線與L330重疊，將L302及L330路線整併，路線由蘆竹區公所發車後，經油管路一段、南山路、仁愛路一段、吉林路、中山路、仁愛路二段、五福一路、五福六路、福祿一街、長興路一段、六福路、中山路、南祥路後，回到區公所，但班次會由28班增加為31班次，以滿足通勤通學需求。另外，竹城上越、青城之戀及中悅仁愛等站改納入L302A路線服務。

L331B搭乘人數少於5人，因此，將L331A及L331B路線合併為L331A，班次則調整為7：00班次，路線則由蘆宏路152號發車後，經富國路三段、南崁路二段、中正北路、南竹路後，至錦興國小。L309早上有6：05及6：15兩班次，經觀察早上6：15班次搭乘人數僅12人，因此，L309早上僅保留6：05班次，下午班次維持。

桃園區免費公車L112由目前的固定班次改為班距發車，除11時至14時為20至25分鐘一班以外，其餘時間則為8至15分鐘一班，往返總班次為112班，較現行減少10班，班次時刻詳情可上桃園市公車動態資訊系統查詢。

(中時 )